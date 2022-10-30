Во взрывах в Могадишо могут быть виновны союзники «Аль-Каиды»

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30 октября 2022, 13:16 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: AP Photo / Farah Abdi Warsameh

Чудовищный взрыв, произошедший 29 октября 2022 года вечером в Могадишо, унёс не менее 100 человеческих жизней. 300 из них – получили ранения различной степени тяжести. Атака прошла на здание Минобразования республики.

Вначале прогремел первый взрыв, заставивший людей предаться панике, а второй случился уже тогда, когда на место происшествия прибыли спасатели и машины скорой помощи, а также на площади собрались люди, чтобы помочь пострадавшим от теракта. Иными словами, экстремисты, ответственные за нападение, всё тщательно спланировано. Считается, что за атакой может стоять террористическая организация «Харакат аш-Шабаб», союзная запрещённой в РФ «Аль-Каиде». Из-за опасения дальнейшей эскалации терактов авиакомпании Турции, Эфиопии и Катара на данном этапе отменили рейсы в столицу Сомали.

Что до возможных виновников взрывов, то их преступная деятельность насчитывает уже десятилетия. Группировка «Аш-Шабаб» возникла ещё в 2006 году в качестве осколка «Союза исламских судов». В переводе организация означает – «Молодёжное движение моджахедов». С 2009 по 2012 годы она занимала ряд важных территорий Сомали. Впрочем, и сейчас «Аш-Шабаб» представляет серьёзную угрозу для будущего страны. Местное правительство давно ведёт войну с террористами и рассчитывает прекратить их влияние в республике навечно. Экстремисты действуют не только на территориях Сомали, но и в других африканских государствах. В 2011 году их вооружённые формирования были вытеснены с территории Кении. Кенийское правительство сумело уничтожить немало их террористических ячеек. Радикалы в свою очередь объявляли властям Найроби «джихад» и устраивали многочисленные теракты.

Союз с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) у «Аш-Шабаб» произошёл в 2012 году. Они фактически стали крылом самой крупной из всех экстремистских организаций планеты. Опорой террористов служат исламистски настроенные молодые люди, в частности сомалийцы и жители Кении. Духовные лидеры организации часто прибегают к пропаганде, пробуждающей у слабовольных людей фанатизм. Число участников группировки может доходить до нескольких тысяч. Известно также, что власти Эритреи испытывают к террористам симпатию. Совбез ООН обвинял руководство президента Афеворки в финансовой поддержке исламистов.