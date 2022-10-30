Расследование причин чудовищной давки в Сеуле продолжается

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30 октября 2022, 13:11 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: ТАСС / AP / YONHAP

Произошедшая в Сеуле давка рискует стать одной из самых серьёзных катастроф Южной Кореи в 2022 году. Во время празднования Хэллоуина 29 октября погибли более 150 человек, свыше 3500 – пропали без вести. Среди жертв есть также граждане РФ (4 россиянки) и другие иностранцы. В связи со случившимся в стране объявили национальный траур до 5 ноября.

Сама трагедия произошла недалеко от отеля «Гамильтон» в районе Итэвон. На празднования пришли около 100 тысяч человек. Аналитики отмечают, что это стало крупнейшим скоплением людей на улице с момента снятия пандемийных ограничений. Но что именно стало причиной давки, приведшей к гибели более полусотни участников мероприятия, пока неизвестно. Есть только отдельные предположения.

Полиция продолжает расследовать трагедию. Отмечено, что большинство погибших и раненых – это молодые люди от 20 до 30 лет. В посольстве РФ сообщили, что ведётся консультация с местными правоохранителями. Поначалу было две версии причины давки – слух о появившейся в одном из баров знаменитости и конфеты с наркотиками, которые раздавали в ближайших заведениях. Полицейские эти версии не подтверждают. Да и версия со звездой выглядит крайне сомнительной и наспех придуманной. Одна из работниц расположенного недалеко от места трагедии ресторана вообще отказывается от версии гибели людей из-за давки. Она рассказывала, что её знакомый, помогавший вытаскивать из толпы пострадавших, видел, что у них обильно текла слюна. Всё это сильно напоминало наркотическое отравление.

Есть и более конспирологические версии. Например, об умышленном распылении наркотических веществ среди толпы народа или даже о теракте со стороны организаций, рассчитывающих подорвать стабильность в Тихоокеанском регионе. Говорить что-либо точное – сейчас нельзя, потому что официальных версий не существует. Эксперты советуют дождаться завершения расследования, инициированного властями Южной Кореи, и только потом делать выводы.