Подвинули еврейскую диаспору: все больше выходцев из Индии занимают высокие посты во всем мире

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30 октября 2022, 12:54 Александр Крохмаль, Журналист

Недавнее назначение этнического индийца Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании и правда всколыхнуло весь мир. А ведь ещё столетие назад о таком невозможно было даже подумать. Сейчас же времена изменились.

В интернете появилось мнение, что «индийцы правят миром», причём в прямом смысле этого слова. Только они не говорят об этом публично, а просто делают свою работу. Конечно, такое суждение нельзя называть официальным. Это мнение принадлежит только интернет-общественности. Но всё же на самом деле кое-что из этого – действительно походит на истину. Этнических индийцев стало слишком много в правительствах сверхдержав и в крупных мировых конгломератах.

К индийцам относятся не только действующий премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Например, представитель этой нации занимает пост гендиректора Google. Его имя – Пичаи Сундар. Его влияние также распространяется и на материнскую компанию Alphabet. Летом 2021 года на пост директора Microsoft был назначен индийский бизнесмен Сатья Наделла. Во главе крупнейшей фирмы Adobe так же стоит индиец – Шантану Нарайен. В целом выходцы из Индии отмечены (или были отмечены) в руководящих постах Net App, MasterCard, DBS, Novartis, Micron или IBM. Индийцами также являлись министр внутренних дел Великобритании (Прити Пател) и премьер Ирландии (Лео Варадкар). Впрочем, американский вице-президент Камала Харрис тоже имеет индийское происхождение по матери.