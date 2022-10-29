Более 140 человек погибли в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле

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29 октября 2022, 22:10 Источник: RT

"Скорая помощь". Фото: NEWSIS/XinHua /globallook.com

Из-за давки в районе Итхэвон в Сеуле погибли более 140 человек, сотни людей получили ранения. Это произошло во время празднования Хэллоуина в субботу. О трагедии сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на власти Южной Кореи.

«По состоянию на 4 часа ночи 30 числа (22:00 московского времени) погибли 146 человек, сотни получили ранения», — сказано в сообщении.

По данным медиков, у большинства погибших была диагностирована остановка сердца.

Хэллоуин не является официальным праздником в Южной Корее, но каждый год в гуляньях в Сеуле в этот день принимает участие порядка ста тысяч человек.

Ранее сообщалось, что во время давки на стадионе в Индонезии погибло более 170 человек.