Более 140 человек погибли в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле

Из-за давки в районе Итхэвон в Сеуле погибли более 140 человек, сотни людей получили ранения. Это произошло во время празднования Хэллоуина в субботу. О трагедии сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на власти Южной Кореи.
«По состоянию на 4 часа ночи 30 числа (22:00 московского времени) погибли 146 человек, сотни получили ранения», — сказано в сообщении.
По данным медиков, у большинства погибших была диагностирована остановка сердца.
Хэллоуин не является официальным праздником в Южной Корее, но каждый год в гуляньях в Сеуле в этот день принимает участие порядка ста тысяч человек.
Ранее сообщалось, что во время давки на стадионе в Индонезии погибло более 170 человек.