Столицу Гаити покинули около 100 тысяч человек из-за роста преступности

Аргументы Недели → В мире 13+

29 октября 2022, 14:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: gazeta.ru

Ситуация с преступностью на территории Гаити стремительно ухудшается. Из-за появления большого количества криминальных банд около 90 тысяч человек были вынуждены уехать из своих домов в Порт-о-Пренсе. Именно эти сведения приводятся Международной организацией по миграции ООН. В документе говорится, что в период с июня по август 2022 года было зафиксировано 113 тысяч перемещений лиц внутри Гаити. 96 тысяч из них покинули родные места из-за социальных волнений и роста активности преступных группировок.

В настоящее время 17 тысяч человек считаются перемещёнными лицами после сильнейшего землетрясения, произошедшего в республике в августе 2021 года. Также после убийства президента Моиза в стране обострился многолетний социально-политический кризис. Ещё ранее в ООН отмечали, что для решения всех проблем Гаити на острове нужно разместить международные вооружённые силы.