Япония и Южная Корея устали от ракетных пусков КНДР

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29 октября 2022, 12:46 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В пятницу утром был произведён очередной запуск северокорейских баллистических ракет. Согласно данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, две ракеты пролетели 230 км из района Тхончхон в провинцию Канвондо в сторону Японского моря. Максимальная высота полёта составила 24 км, а скорость – 5 Махов. Аналитики отмечают, что это уже 28-й запуск ракет КНДР с начала 2022 года. За последние две недели военные Пхеньяна провели целую серию стрельб и учений. Буквально в понедельник, 24 октября, Южная и Северная Кореи даже обменялись залпами в Жёлтом море.

Командование американских ВС заявляет, что запуск ракет не представляет «непосредственной угрозы для служащих США, территории страны или союзников». Но всё же в заявлении говорилось о том, что «запуски ракет подчёркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ Северной Кореи по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет». В Южной Корее действия Пхеньяна называют «серьёзной провокацией». А в Токио уже прорабатывают вариант с закупкой у США крылатых ракет Tomahawk. Об этом уже сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в Минобороны Японии.

Также известно, что до конца года в Японии должна быть представлена обновленная стратегия национальной безопасности. Ожидается, что там будет записана возможность «наносить контрудары» по неприятелю в случае необходимости. Кто именно претендует на роль противника – догадаться несложно. Можно вспомнить тот факт, когда ракета КНДР в начале октября пролетела над японскими префектурами Хоккайдо и Аомори. Из-за этого там даже срабатывала экстренная система оповещения.

Особую обеспокоенность вызывает информация о северокорейском ядерном испытании, первом с 2017 года. В МАГАТЭ эти сведения подтверждают, и сообщают о приготовлениях Пхеньяна. По мнению аналитиков, это событие может привести к серьёзной эскалации в регионе.