По мнению американского экономиста Рубини, предсказавшего кризис 2008 года, Третья мировая война «фактически уже началась»

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29 октября 2022, 11:57

Нуриэль Рубини, фото: Javier Rojas, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что Третья мировая война уже фактически началась. Рубини напомнил высказывание историка экономики Найла Фергюсона, который сказал, что "нам повезёт, если столкнёмся с экономическим кризисом, как в 1970-х, а не с войной, как в 1940-х".

Американский эксперт ответил, что в его детстве, а он провел его в Италии в 1960—1970 годы, он не беспокоился о "войне между великими державами или ядерной зиме" и не слышал об "изменении климата" или "глобальная пандемия".

По словам Рубини, теперь "советники по нацбезопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия", а еще он прочитал, что администрация Байдена ожидает в скором времени нападение Китая на Тайвань, - передает RT.

Он полагает, что Третья мировая война "фактически началась", её действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине.