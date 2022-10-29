The Telegraph: Кличко попросил у Запада одеяла для жителей Киева, а то они замерзнут насмерть этой зимой

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29 октября 2022, 11:20

мэр Киева Виталий Кличко, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко опасается, что украинцы замерзнут насмерть будущей зимой. Британская газета The Telegraph пишет, что Кличко обратился к западным союзникам и попросил прислать для жителей украинской столицы теплые одеяла и электрогенераторы, чтобы они не замерли в скором времени.

«Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их», — сказал мэр Киева.

Кличко также призвал украинцев, которые успели уехать из Украины за рубеж, лучше там оставаться, - пишет «Свободная пресса».

«Риск гуманитарных проблем довольно-таки велик, если у вас есть возможность эту зиму прожить за пределами Украины, пожалуйста, оставайтесь там», - предупредил мэр Киева.