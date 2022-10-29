Английские футбольные клубы не смогли выполнить показатели Кодекса многообразия

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29 октября 2022, 10:45 Источник: Sports.ru

Английские футбольные клубы не смогли выполнить правила Кодекса разнообразия футбольного руководства.

Кодекс разнообразия футбольного руководства Англии был принят в 2020 году, 32 команды английской футбольной лиги (English Football League Championship) и все клубы английской премьер-лиги (АПЛ) присоединились к кодексу.

Цель Кодекса многообразия состоит в повышение равенства возможностей и исключения расового неравенства в высшем руководстве и тренерских штабах при найме сотрудников на работу.

Критерии определяют процент новых сотрудников, которые должны быть темнокожими, азиатами или лицами смешанной расы, сотрудниками-мужчинами и сотрудницами-женщинами.

Выполнение положений Кодекса добровольное, 60 английских команд его одобрили.

Но из отчета FA стало известно, что клубы в прошедшем сезоне 2021/22 не выполнили 6 из 8 показателей Кодекса многообразия.

Только два показателя были выполнены: удалось преодолеть планку в 10% среди нанятых на тренерские должности темнокожих, азиатов или лиц смешанной расы в мужском футболе, показатель составил 21,2%.

В женском футболе этот показатель составил 15,3%.





