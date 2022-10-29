Посол РФ в США Антонов призвал вернуть на американскую территорию все размещенное за рубежом ядерное оружие

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29 октября 2022, 07:10

Анатолий Антонов, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов в пятницу, 28 октября, призвал Белый дом вернуть на национальную территорию все размещенное США за границей ядерное оружие.

Антонов заявил, что сейчас в период напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации.

"В этой связи вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на американскую территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания", - подчеркнул дипломат.

Антонов также призвал США прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО.

Посол России в Вашингтоне таким образом прокомментировал статью газеты Politico, проинформировавшей о решении США ускорить размещение модернизированных ядерных авиабомб B61-12 в Европе.

Антонов отметил, что власти США традиционно называют эти свои боеприпасы тактическими и спекулируют о том, что в России арсенал вооружений аналогичного класса в разы больше американского, но умалчивают, что все российское тактическое ядерное оружие находится в централизованных хранилищах на территории России и не может представлять угрозы для Штатов.

Американские авиабомбы развернуты в странах Европы с коротким подлетным временем до границ РФ. Как пояснил дипломат, поэтому B61-12, несмотря на их ограниченную мощность, имеют стратегическое значение.