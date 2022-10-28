В Калифорнии совершено нападение на дом Нэнси Пелоси — пострадал ее муж

Дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси подвергся нападению утром в пятницу. Об этом сообщил официальный сайт политика.
«Сегодня рано утром злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси», - говорится в сообщении.
В нем также указано, что самой Нэнси Пелоси в момент нападения в доме не было. Ее супруг Пол госпитализирован. Злоумышленник, совершивший нападение, находится сейчас под стражей. О мотивах его действий ничего не сообщается.
Напомним, в сентябре, после обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, спикер Палаты представителей США совершила визит в Армению.