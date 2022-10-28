В Калифорнии совершено нападение на дом Нэнси Пелоси — пострадал ее муж

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28 октября 2022, 16:38 Источник: ТАСС

Нэнси Пелоси с мужем во время визита в Италию летом 2022 г. Фото: Fabio Frustaci/globallook.com

Дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси подвергся нападению утром в пятницу. Об этом сообщил официальный сайт политика.

«Сегодня рано утром злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси», - говорится в сообщении.

В нем также указано, что самой Нэнси Пелоси в момент нападения в доме не было. Ее супруг Пол госпитализирован. Злоумышленник, совершивший нападение, находится сейчас под стражей. О мотивах его действий ничего не сообщается.

Напомним, в сентябре, после обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, спикер Палаты представителей США совершила визит в Армению.