Новым владельцем конкурса «Мисс Вселенная» стала трансгендерная предпринимательница из Таиланда

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28 октября 2022, 13:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: РИА Новости

Можно себе представить, что теперь ждет конкурс красоты. Фото: GlobalLook

Как стало известно, один из самых известных и престижных международных конкурсов красоты «Мисс Вселенная» перешёл в руки Джаккафонг Джакраджутатип. В Таиланде она известна, как бизнес-леди с миллионным состоянием.

Именно Джаккафонг Джакраджутатип контролирует JKN Global Public Group. А ещё о ней наслышана общественность из-за ситуации со сменой пола. Несколько лет назад бизнесвумен осуществила трансгендерный переход и теперь является женщиной. На операцию она потратила не менее 1 миллиона долларов.

Среди бизнес-активов Джаккафонг отмечается производство пищевых добавок, косметики и напитков. Она не скрывает, что родилась мужчиной. Активно помогает трансгендерам и теперь собирается это делать уже в международном масштабе...

Напомним, что конкурс «Мисс Вселенная» проходит в прямом эфире и транслируется на 165 государств мира. В прошлом году королеву красоты выбирали в израильском Эйлате. Тогда победу завоевала конкурсантка из Индии.