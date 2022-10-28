Уехавшие из страны россияне подняли экономики соседних стран

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28 октября 2022, 11:59

С начала мобилизации из России ухали несколько сот тысяч активных, трудоспособных граждан. В большей степени это мужчины, имеющие востребованные специальности и профессии.



Многие россияне поспешили переехать и даже перевести с собой бизнес в Казахстан, Армению, Грузию и другие соседние государства. Там заметно увеличился потребительский спрос. Российские власти оказались не в восторге от бегства активного населения. Но системы наказания таких дезертиров в стране нет. Чиновники пока не знают, как возвращать мужчин из-за рубежа. Только по предварительным оценкам, в Казахстан переехало более 200 тысяч россиян. Они релоцировали свой бизнес, зарегистрировались в налоговой службе, повышая тем самым ВВП страны.



Местные власти положительно оценили рост производства в стране. Приток инвестиций в экономику республики составил 14,5 миллиарда долларов. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. В Грузию в первые дни мобилизации из РФ въехало 112 тысяч россиян. Они так же положительно повлияли на экономику страны, которая отчасти зависела от российских туристов. В банки Грузии россияне перевели около 640 миллионов долларов. Приток капитала положительно сказался на курсе национальной валюты.