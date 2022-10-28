Ядерное оружие США появится в Финляндии?

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28 октября 2022, 10:54

В оборонном ведомстве Финляндии сообщили, что в этом году страна уже может вступить в НАТО. Если это произойдёт, то на территории государства будет размещено тактическое ядерное оружие. Его нет даже в странах Восточной Европы, которые считают российскую угрозу реальной.



Со вступлением новых членов в военный альянс не согласны только Венгрия и Турция. Но их мнение не повлияет на принятие новых государств в состав блока. После получения членства в НАТО, Финляндия окажется на передовой линии противостояния Запада и России. Близ границ РФ появится ядерное вооружение, которого ранее не было, за исключением Германии.



Вашингтон идёт навстречу европейским союзникам и готов поставить в страны региона новые тактические бомбы уже в декабре. Финляндия заключила контракт с США ещё и о поставках новых истребителей F-35. Они способны нести ядерное оружие. Два новых кандидата в НАТО уже подготовили законы о вступлении. В документах прописано, что на территории государств могут быть размещены военные базы альянса с самым современным вооружением. В этих условиях России придётся реагировать и менять доктрину безопасности. Никогда ещё так близко структуры НАТО не приближались к российским рубежам. Время подлёта западных ракет к российским городам и объектам кратно сократится.