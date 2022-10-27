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Зеленский подписал указ об образовании 20 военных администраций в Херсонской области

, 21:43

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился об образовании 20 военных администраций в Херсонской области, территория которой с марта 2022 года находится под контролем Российской Федерации.

Соответствующий указ Зеленский подписал в четверг, 27 октября, документ опубликован на сайте главы киевского режима.
В документе говорится, что должны быть военные администрации Бериславского, Херсонского, Генического, Скадовского, Каховского районов. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Согласно указу, "Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа".

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