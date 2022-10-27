Немцы стали хуже жить и боятся будущего

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27 октября 2022, 18:46

Еженедельный немецкий журнал Spiegel опубликовал итоги опроса, проведённого среди жителей Германии Объединением немецких сберкасс. Речь шла об оценке финансового положения.



Лишь 34% респондентов оценили своё финансовое положение как хорошее. По сравнению с прошлым годом довольных жизнью стало на 9% меньше. 37% ответивших, т. е. более 1/3, уверены – в следующие 2 года их финансовое состояние ухудшится. Последний раз такой показатель был 14 лет назад, во времена кризиса 2008 г.



64% немцев, участвующих в опросе, признались, что за прошедшие 12 месяцев ограничили свои покупные способности в магазинах, при этом 61% опрошенных вместо дорогой продукции известных брендов стали приобретать товары со скидкой, а свыше 50% вообще сократили покупки.



Немцы экономят на электроэнергии, отоплении. Признались, что стали меньше путешествовать 38% немцев. Такой некритичный показатель эксперты связывают с усталостью граждан от ограничений в период пандемии и стремлением восполнить этот пробел.



Кризис сказывается и на животных. Не каждый немец теперь в состоянии содержать домашнего питомца. Всё чаще их либо отдают в приют, либо выбрасывают на улицу.