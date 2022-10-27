Европа столкнулась с профицитом энергоресурсов и просадила цены на газ

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27 октября 2022, 18:12

Неожиданное явление обнаружилось в Европе – произошёл переизбыток газа, что автоматически привело к снижению его цены.



Европейские политики, кажется, сделали всё возможное, чтобы отказаться от российского газа, наладив цепочку поставок СПГ из США и других стран. До диверсии на «Северном потоке 2» Запад успел заполнить газовые хранилища практически до максимума.



С приходом осени газовозы стали массово причаливать в Европу, но их пропускная способность до сих пор на минимуме. Сокращение потребления газа на континенте и тёплая погода только тормозят процесс опустошения хранилищ. Поэтому сжиженный газ девать некуда. На рынке произошёл его переизбыток, который и привёл к отрицательной стоимости. Европа не имеет достаточного количества терминалов СПГ. В Германии первый новый терминал возведут лишь к концу 2023 года.



Аналитик ФЭНБ Игорь Юшков и вовсе считает, что Россия переоценила страдания Запада без своего газа, а строительство хаба в Турции он рассматривает как совершенно необдуманный шаг. Ведь затраты могут превысить окупаемость.