Историческая памятка: Почему тибетцы отличаются от китайцев, и не любят, когда их сравнивают

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27 октября 2022, 17:43 Александр Крохмаль, Журналист

Некоторые путают тибетские народы с китайцами и приводят неверные аналогии. Нередко в интернете можно встретить людей, которые совсем не понимают, в чём отличие жителей могучих гор от обитателей КНР, и почему они так друг друга недолюбливают. Всё дело в том, что тибетцы не являются китайцами, и они часто обижаются, когда кто-либо приводит сравнение. Люди, живущие в священных для них горах и уважающие своих лам, относятся скорее к монгольским народностям. А предки тибетцев в своё время населяли среднее течение реки Брахмапутра. История их цивилизаций уходит в самую далёкую древность.

Вполне вероятно, что тибетская государственность появилась ещё задолго до нашей эры. Но историками принято считать, что первым объединителем этих племён стал глава одного из народов, населявших район Шаньнань. Он стал именоваться как цанпо, что фактически означало титул «верховного правителя». Это произошло в 6-м столетии, в то нелёгкое время для Азии, когда на неё обрушилась Империя Эфталитов. Но в том же веке эфталиты утратили своё былое влияние, а их государство развалилось. Уже в 7-м веке у тибетцев появляется великий царь Гампо, который устанавливает господство над всем районом Тибета. Создаются торговые связи с соседними государствами Китая. Известен факт сотрудничества Тибетского царства и династии Тан.

Тем не менее, тибетцы никогда не воспринимались как китайцы, и всегда считали себя отдельной нацией. Несмотря на распространение в регионе этих народов буддизма, у них с давних пор существовала своя собственная религия под названием Бон. С буддизмом у идеологов Бон не было никаких распрей. В отдельных публикациях эту веру даже именуют «бонским буддизмом». Существуют мифы о проникновении этой веры в регион задолго до эпохи Сиддхартхи Гаутамы. Но в её нынешнем виде Бон возникла на рубеже 10-11 веков нашей эры. Тибетцы имеют свою уникальную письменность. Она состоит из 30 букв-слогов. Первый тибетский алфавит был создан на основе девангарийского письма в 7 веке нашей эры.

В средневековье Тибет держался вполне неплохо и обладал хорошо подготовленной армией. Наиболее часто эта страна контактировала с державой тангутов. Кстати, тангуты, учредившие государство Си Ся, являлись очень близкими родственниками тибетцев. И всё же монгольскую экспансию Азии в Тибете предотвратить не смогли. Местным правителям пришлось платить своим дальним родственникам немалую дань. Такое положение продолжалось достаточно долгое время, а затем привело к воцарению духовных правителей, известных под именем Далай-ламы. В 17 и 18 веках над Тибетом пыталось установить контроль Джунгарское ханство. После падения джунгар на жителей нагорья распространила своё влияние маньчжурская империя Цин.

Абсолютную независимость Тибет получил лишь в 1912 году. Его статус определяли, как частично признанное государство. Однако в нынешнее время Тибет находится под полным контролем КНР и составляет часть Тибетского автономного района. В конце 40-х там разразилась целая война с правительством Мао Цзэдуна, но войска НОАК побелили местное сопротивление. Из-за этого многие тибетцы недолюбливают пекинскую власть. И между двумя народами противоречия далеко не иссякли. Но все равно они предпочитают жить мирно и избегают любых конфликтов с верховным правительством республики.