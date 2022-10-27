Франция и Германия подали пример несогласия другим членам ЕС

Прошедшая 26 октября в Париже встреча глав 2-х государств вызвала массу разговоров о кризисе в отношениях французского президента Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. И это несмотря на то, что после 3-х часовой беседы и совместного обеда Шольц заявил о тесной работе двух стран и о важности состоявшегося разговора об энергообеспечении стран ЕС, повышении цен, совместных проектах по обороне.
Масла в огонь подлила новость о создании по итогам переговоров специальных двусторонних рабочих групп по спорным вопросам в энергетике, обороне, инновациях, что может говорить о том, что страны в лице своих лидеров и профильных министерств так и не смогли договориться.
Состоявшаяся встреча должна была означать возобновление очного франко-немецкого саммита, ежегодно проводившегося до пандемии коронавируса. Однако перенос на январь запланированного совместного заседания правительств и отмена по инициативе Франции совместного выхода глав государств к представителям СМИ, несмотря на прибытие с Шольцем пула журналистов, говорят о недовольстве Парижа действиями Берлина, выступающего против потолка цен на российский газ, за закупку вооружения у третьих стран, а не развития совместного оборонного комплекса и пр.
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