Европа метнулась за углеводородами в Азию

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27 октября 2022, 11:06

В Астане 27 октября пройдёт встреча главы Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами Центральной Азии. Европейский политик намерен обсудить вопросы энергетического сотрудничества.



В регионе ждут от Брюсселя щедрых инвестиций, которые он не готов предоставлять. При этом Европа ищет в Центральной Азии дешёвые энергоресурсы, которые не могут быть поставлены в Старый Свет из-за отсутствия инфраструктуры.



Отдельную встречу европейский политик намерен провести с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. По мнению Шарля Мишеля, республика может внести значительный вклад в создание трансконтинентальных коридоров для поставки энергоресурсов. Казахстан в этом году уже обсуждал альтернативный маршрут, но многое в регионе упирается в интересы России. Кроме того, в Центральной Азии сильны позиции Китая, который заинтересован в получении недорогих углеводородов. В отличие от Европы, Поднебесная сможет проложить газо-нефтепроводы до своей границы в короткий период времени.



Визит европейского политика носит скорее формальный характер. Брюссель пытается показать заинтересованность в продолжении диалога с регионом, в котором тесно переплетены интересы других стран.