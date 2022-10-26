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Аргументы Недели В мире 13+

В украинском Николаеве слышны взрывы

, 21:43 Источник: РИА Новости

В Николаеве слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщают о взрывах в Николаевской области», — цитирует РИА Новости.

Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины после инцидента с подрывом Крымского моста.

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