В украинском Николаеве слышны взрывы

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26 октября 2022, 21:43 Источник: РИА Новости

В Николаеве слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщают о взрывах в Николаевской области», — цитирует РИА Новости.

Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины после инцидента с подрывом Крымского моста.