В украинском Николаеве слышны взрывы

В Николаеве слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сообщают о взрывах в Николаевской области», — цитирует РИА Новости.
Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины после инцидента с подрывом Крымского моста.
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26 октября 2022, 21:43 Источник: РИА Новости
В Николаеве слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сообщают о взрывах в Николаевской области», — цитирует РИА Новости.
Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины после инцидента с подрывом Крымского моста.
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