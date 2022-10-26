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МИД Ирана ввел ответные санкции против восьми организаций и СМИ в Евросоюзе, а также 12 граждан

, 13:57

МИД Ирана ввел ответные санкции против восьми организаций и СМИ в Евросоюзе, а также 12 граждан
Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

МИД Ирана вводит ответные санкции в отношении восьми организаций и СМИ Европейского союза, среди которых персидские версии Deutsche Welle (Минюстом РФ DW признано иноагентом), радиостанции RFI.

В санкционный список Иран включил и 12 физических лиц, среди которых члены Европарламента, Национального собрания Франции, глава одной из коммун Пятой республики, главные редакторы немецкой газеты Bild и руководители неправительственных организаций.

Иранское внешнеполитическое ведомство обвинило организации и физлица, против которых введены санкции, в поддержке и подстрекательстве к терроризму, насилию, ненависти, нарушении прав человека, а также в причастности к организации беспорядков в Иране.

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