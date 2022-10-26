Захарова об отзыве конгрессменами письма Байдену с призывом к переговорам с Россией по конфликту на Украине: «Миражи демократии»

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26 октября 2022, 09:48

Мария Захарова, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу действий американских конгрессменов-демократов, отозвавших письмо президенту США Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией для прекращения конфликта на Украине.

Газета Washington Post написала, что киевские власти увидели в обращении 30 конгрессменов-демократов к президенту США Джо Байдену с призывом к переговорам сигнал для президента РФ Владимира Путина. Но демократы свое письмо отозвали.

Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik сказала и перемене настроений конгрессменов-демократов: "Миражи демократии. Вы же знаете – это свобода слова, принципиальность позиции, это отстаивание прав избирателей".

Дипломат отметила, что это то, о чем мы говорим постоянно. "Это еще и про разделение властей. Помните check and balance? То, чем всегда гордились Соединенные Штаты Америки", - говорит Захарова. Дипломат с иронией прокомментировала, что США "выстроили уникальную систему, когда ветви власти не могут давить друг на друга, они равноудалены и, наоборот, равноприближены к людям, но при этом создают четкую сетку гарантий для того, чтобы демократия процветала и свободе ничто не могло угрожать".

Инициатор обращения Прамила Джайпал ранее заявила, что письмо отозвано.