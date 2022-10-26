США передали Украине первые два зенитно-ракетные комплексы NASAMS

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26 октября 2022, 08:34 Источник: РБК

Senior Airman Beaux Hebert/globallookpress.com

Первые два зенитное-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS переданы и уже разворачивают на Украине. Информацию о том, что NASAMS находятся на Украине, сообщил производитель комплексов Raytheon Technologies.

Гендиректор Raytheon Technologies Грег Хайес в интервью CNBC подтвердил, что две недели назад две системы NASAMS были доставлены правительству США, а сейчас их разворачивают на Украине.

Хайес отметил, что в Белом доме одобрили поставку Киеву двух системы ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot. По данным гендиректора Raytheon Technologies, переговоры о ПВО Patriot ведутся, но заключение должны сделать американские власти.

По информации РБК, компания Raytheon производит ЗРК NASAMS — систему противовоздушной обороны средней дальности. ЗРК несет ракету класса «воздух — воздух».

NASAMS позволяет максимально увеличить способность идентифицировать, поражать и уничтожать текущие и появляющиеся вражеские самолеты, беспилотники и новые угрозы крылатых ракет.

NASAMS используют 12 стран: США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Лита, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.