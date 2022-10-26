Новый премьер Великобритании Сунак намерен в ближайшее время встретиться с Зеленским

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26 октября 2022, 07:40 Источник: РИА Новости

британский премьер Риши Сунак, фото: Martyn Wheatley/globallookpress.com

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен в ближайшее время встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Представители Даунинг-стрит сообщили, что Зеленский поздравил премьер-министра с назначением и пожелал ему счастливого Дивали (индийский праздник).

Риши Сунак поблагодарил украинского президента и заявил, что надеется на то, что они лично скоро встретятся.

Риши Сунак заявил, что Зеленский и украинский народ могут рассчитывать на поддержку со стороны Соединенного Королевства.

В понедельник, 24 октября, Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании и занял пост премьера страны. Его принял в Букингемском дворце король Карл III и поручил сформировать новое правительство.

Ранее Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с новым британским премьером и пригласил его на Украину.