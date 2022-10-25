Президент Израиля привез в США материалы, якобы подтверждающие наличие иранских беспилотников в Украине

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25 октября 2022, 21:29 Источник: ТАСС

Иранские беспилотники. Фото: Iranian Army Office/globallook.com

Израиль предоставит США данные, подтверждающие использование в Украине иранских беспилотников типа «Шахед». Об этом сообщила во вторник канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога.

Как говорится в пресс-релизе, в ходе своего визита в США, начавшегося во вторник, Герцог продемонстрирует материалы, на основании которых израильские эксперты сделали вывод о том, что иранские БПЛА используются в Украине. Речь идет о снимках, сделанных в зоне боевых действий.

Как утверждает оборонное ведомство Израиля, проанализировавшее фотографии, эти аппараты идентичны дронам «Шахед-136» иранского производства.

«В очередной раз Иран доказал, что ему нельзя доверять. <...> Иранские вооружения играют ключевую роль в дестабилизации нашего мира», - приводит слова израильского президента его канцелярия.

Ранее сообщалось, что Украина направила в ООН письмо о поставках Ираном в Россию БПЛА. РФ отрицает факт закупки иранских дронов.