Депутат Рады Герус: экспортировать электроэнергию в страны ЕС Украина не может

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25 октября 2022, 16:54 Источник: РИА Новости

Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.co

Глава по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной рады Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в страны-члены ЕС невозможен. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что страна компенсирует странам ЕС дефицит энергоресурсов из-за введённых санкций против РФ.

Герус отметил, что экспорт электрики невозможен из-за поражения массированными ударами около 40% энергетической инфраструктуры.

«Сегодня импорт электрической энергии не является панацеей, проблема, которую мы имеем сегодня - это сети и подстанции, которые находились близко к электростанциям», — подчеркнул Герус.

Также политик подчеркнул, что Украина не нуждается в дополнительном снабжении электроэнергией, так как сохранившихся ресурсов достаточно для обеспечения городов. Однако у «конечных потребителей» есть временный дефицит.