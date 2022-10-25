Депутат Рады Герус: экспортировать электроэнергию в страны ЕС Украина не может

Глава по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной рады Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в страны-члены ЕС невозможен. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что страна компенсирует странам ЕС дефицит энергоресурсов из-за введённых санкций против РФ.
Герус отметил, что экспорт электрики невозможен из-за поражения массированными ударами около 40% энергетической инфраструктуры.
«Сегодня импорт электрической энергии не является панацеей, проблема, которую мы имеем сегодня - это сети и подстанции, которые находились близко к электростанциям», — подчеркнул Герус.
Также политик подчеркнул, что Украина не нуждается в дополнительном снабжении электроэнергией, так как сохранившихся ресурсов достаточно для обеспечения городов. Однако у «конечных потребителей» есть временный дефицит.