Кто такой Риши Сунак, новый британский премьер-министр

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25 октября 2022, 11:46 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress.com; Риши Сунак

Как известно, Риши Сунак, бывший британский министр финансов, занял место главы Консервативной партии. Он в любой момент может стать новым премьером. Это произойдёт тогда, когда своё последнее слово скажет король Карл III. Партийным лидером он оказался практически без яркой политкампании. Кандидатуру Сунака поддержали 180 депутатов-тори при минимуме в 100 голосов. А ещё, лидер Палаты общин госпожа Мордонт, претендовавшая на кресло премьера и главы консерваторов, заручилась поддержкой только 96 парламентариев. Естественно, это привело к её выходу из борьбы. По словам экспертов, Риши Сунак уже находится в списке победителей.



Но чем знаменит новый премьер, и каковы его особенности? Во-первых, господин Сунак станет самым молодым премьером Великобритании с начала 19 века. В настоящее время ему всего 42 года, по европейским меркам – это ещё молодой человек. К тому же он стал первым в истории индуистом во главе британского кабинета министров. Предками Сунака являются пенджабцы, выходцы из неблагополучных регионов Индии. Ещё в начале прошлого века они эмигрировали в британские колонии на территории Восточной Африки. Отец будущего премьера, Яшвир, родился в Кении и был врачом общей практики. Мать звали Уша, она родилась в Танганьике и работала фармацевтом. Сунаки принадлежали к «среднему классу».



Когда Риши учился в школе, он был круглым отличником. Ещё во время обучения в Винчестер-колледже, он всерьёз заинтересовался политикой. В Оксфордском университете изучал политику, философию и экономику. В 2006-м получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете Соединённых Штатов. В начале 21-го века работал аналитиком в американском банке Goldman Sachs. В мае 2015 года Риши Сунак стал членом Палаты общин британского парламента от Консервативной партии. Что до карьерного взлёта, то он был отмечен в 2019-м в период нахождения у власти премьера Джонсона. Именно тогда Сунака назначили на пост главного секретаря казначейства.



В феврале 2020 года будущий премьер получил должность министра финансов, или как говорят в Англии, канцлера казначейства. Но несколько месяцев спустя он покинул этот пост из-за разногласий с тогдашним главой правительства Борисом Джонсоном. После отставки Джонсона, Риши был кандидатом на кресло премьера, но уступил этот пост Элизабет Трасс. Теперь же положение дел изменилось, и Сунак готов занять важнейшую должность в истории Великобритании. Также стоит отметить, что индиец вместе с супругой занимает 222 место в списке самых богатых людей королевства. В мировой политике он придерживается антироссийских взглядов, как и экс-премьер Трасс.