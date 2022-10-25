Мирошник заявил, что ближайшие три недели крайне опасны из-за возможной ядерной провокации Киева

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25 октября 2022, 11:56 Источник: ТАСС

Роман Мирошник, фото из соцсети

Руководитель представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник во вторник, 25 октября, заявил, что ближайшие три недели будут крайне опасны из-за возможной ядерной провокации Запада руками Киева.

Свои слова Мирошник обосновал тем, что В США на кону выборы демократов в Конгресс и попытка международной изоляции России.

Политик указал, что возможность обвинить в ядерной провокации Россию очень выгодна США и Великобритании.

Как отметил Мирошник, сейчас "самое подходящее время для шокирующей провокации с признаком "радиационная опасность", так как через две недели - выборы в американский Конгресс, а через три недели - встреча G20 в Индонезии".

По его мнению, не исключено, что ядерный заряд или его элементы могут уже находиться на территории контролируемой Киевом.

МИД Индии 25 октября призвал находящихся на Украине индийцев поскорее покинуть эту страну и выехать в соседние государства.