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Запад обеспокоен уровнем сотрудничества России и Ирана

, 10:54

Запад обеспокоен уровнем сотрудничества России и Ирана

Тегеран взял на себя часть функций по восстановлению экономики РФ. В частности, Иран поставляет в РФ газовые турбины, необходимые для строительства новых газопроводов. В России имеется собственное производство, однако иранские товары в настоящий момент оказались особо востребованы.

Между странами заключено соглашение на поставку 40 турбин. Кроме того, иранские компании готовы поставлять в Россию запчасти для автомобилей, судостроения, лекарственные препараты. Российские компании в ответ будут экспортировать сталь и металлы.

Иранская экономика, находящаяся под санкциями на протяжении 40 лет, смогла приспособиться к новым условиям. Российский рынок для Тегерана стал источником получения дополнительных доходов. При этом подтверждений о поставках вооружений в РФ иранские власти не девали.

Иранское производство отличается высоким качеством и наличием технологий, заимствованных у развитых государств. Иранцы имеют свободные мощности, чтобы удовлетворить российский спрос. Ряд российских экспертов полагает, что производственный потенциал ближневосточного государства недооценивался.

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