Президенту ФРГ Штайнмайеру на Украине подарили букет ирисов с намеком на поставку ПВО IRIS-T

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25 октября 2022, 11:00 Источник: РИА Новости

Viktor Pogontsev/Russian Look

Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру украинская власть сделала символический подарок — букет ирисов. Об этом информирует РИА Новости.

По приезде главе Германии вручили букет Ирисов с намёком на военную технику — системы ПВО IRIS-T.

«Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь», — отмечается в пресс-службе.

Напомним, что Украина требовала ранее от Германии обозначенные выше ПВО IRIS-T. Первая система была поставлена недавно, остальные три стоит ожидать в следующем году из-за медленного производства на фоне мирового кризиса.