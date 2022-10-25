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Политэксперт Дискин: у Киева имеется достаточно ресурсов для создания ядерного оружия

, 10:28

Политэксперт Дискин: у Киева имеется достаточно ресурсов для создания ядерного оружия
Фото: пресс-служба Минобороны России/ТАСС

На Украине есть Ровенская атомная станция и другие АЭС, которые вырабатывают большое количество ядерного топлива. Политический эксперт Иосиф Дискин считает, что этой основе возможно создание оружейного плутония.

В интервью Pravda.Ru политэксперт заявил, что на Украине имеется достаточно ресурсов и возможностей для создания ядерного оружия.

Дискин напомнил, что "в Харькове и сейчас работает крупный центр ядерных исследований, и у Украинской академии наук достаточно потенциала для разработки ядерного оружия".

Эксперт подчеркнул, что Россия призывает МАГАТЭ даже под влиянием западных стран не допустить создание ядерного оружия на Украине.

23 октября стало известно, что Украина может устроить провокацию с "грязной" бомбой. 

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