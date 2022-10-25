Всемирный банк выделил дополнительные 500 млн долларов на помощь Украине

Всемирный банк выделил дополнительные 500 миллионов долларов на помощь Украине. Агентство Reuters сообщает, что эти средства Украина получила для покрытия расходов, возникших в результате военных действий. Помощь в размере 500 миллионов долларов была объявлена 30 сентября, она выдана под гарантии Великобритании.
Отмечается, что изначально анонсировали помощь Украине в размере 530 миллионов долларов.
Всемирный банк ранее уже предоставлял Украине 11 миллиардов долларов. Президент этой финансовой организации Дэвид Малпасс указывал, что такая сумма выделялась Украине через проекты и трастовые фонды Всемирного банка.
Основным кредитором Украины через фонды Всемирного банка выступают Соединенные Штаты.
Украинские власти просят помощь в размере 5-6 миллиардов долларов каждый месяц.
В июле власти Украины отмечали, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо от $30 млрд до $100 млрд ежегодно. В августе украинский президент Владимир Зеленский указывал сумму $600–800 млрд, - передает РБК.