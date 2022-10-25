Всемирный банк выделил дополнительные 500 млн долларов на помощь Украине

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25 октября 2022, 08:09

фото: pixabay.com

Всемирный банк выделил дополнительные 500 миллионов долларов на помощь Украине. Агентство Reuters сообщает, что эти средства Украина получила для покрытия расходов, возникших в результате военных действий. Помощь в размере 500 миллионов долларов была объявлена 30 сентября, она выдана под гарантии Великобритании.

Отмечается, что изначально анонсировали помощь Украине в размере 530 миллионов долларов.

Всемирный банк ранее уже предоставлял Украине 11 миллиардов долларов. Президент этой финансовой организации Дэвид Малпасс указывал, что такая сумма выделялась Украине через проекты и трастовые фонды Всемирного банка.

Основным кредитором Украины через фонды Всемирного банка выступают Соединенные Штаты.

Украинские власти просят помощь в размере 5-6 миллиардов долларов каждый месяц.

В июле власти Украины отмечали, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо от $30 млрд до $100 млрд ежегодно. В августе украинский президент Владимир Зеленский указывал сумму $600–800 млрд, - передает РБК.