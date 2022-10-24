4 сценария снижения роли доллара как мировой валюты

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24 октября 2022, 18:51

Экономист американской ФРС Колин Уайс описал 4 варианта снижения превосходства доллара США в качестве мировой резервной валюты по причинам геополитического характера. Только один из них может привести к утрате Америкой доминирующего положения, но его осуществление маловероятно.



Сценарий № 1: замещение части долларовых резервов юанями в 43-х развивающихся африканских, центрально-азиатских, латиноамериканских, ближневосточных странах. Если страны, не имеющие военного альянса с США, или имеющие, но одновременно налаживающие отношения с РФ и КНР (например, Индия) перейдут при экспорте на юани (исключение составят поставки членам НАТО, нейтральным странам и союзникам американцев), то доля доллара как мировой резервной валюты сократится на 800 млрд. При этом США сохранят статус резервной валюты № 1 в мире.



Сценарий № 2: к 43 странам присоединятся Китай и Гонконг. Китаю по силам уменьшить зависимость от доллара, сократив его запасы на 320 млрд. Гонконг, на фоне укрепления влияния КНР и опасаясь западных санкций, может перевести часть экспорта в юани, заместив $170 млрд. В итоге доля доллара сократится на 1,3 трлн. Именно этот вариант приведёт к утрате гегемонии долларом.



Сценарий № 3, долгосрочный: если с годами экспорт в незападные страны будет расти, увеличится и снижение долларовых резервов. США в данном случае всё равно сохранит превосходство по отношению к другим валютам в 2 и выше раза.



Сценарий № 4: снижение роли доллара может произойти по иным причинам, например, усиление рынков не в юане, а в других валютах – японской иене, австралийском $ и пр.