Си Цзиньпиня признали марксистом XXI века

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24 октября 2022, 17:45

Прошедший в Китае 20-тый съезд Коммунистической партии упрочил позиции действующего председателя Си Цзиньпиня. Свыше 2200 делегатов единогласно проголосовали за внесение в устав Компартии поправок, признающих его ядром партии, а его идеи – квинтэссенцией духа и культуры китайского народа, марксизмом 21 века.



На 19 съезде КПК глава государства предложил свою доктрину о социализме с китайской спецификой. Она вошла в партийный устав, а впоследствии в Конституцию страны. Ранее свою доктрину представляли только Мао Цзэдун и Дэн Сяопин.



На съезде был избран новый состав ЦК КПК, в котором число сторонников Си увеличилось. В него не вошли несколько деятелей либеральных взглядов, в т. ч. вице-премьер Лю Хэ, 4 из 7 участников Постоянного комитета Политбюро Компартии и 13 из 25 членов Политбюро. Новый состав Политбюро и его Постоянного комитета был объявлен в воскресенье, 23 октября. Тогда же 2/3 депутатов проголосовали за переизбрание Си Цзиньпиня на третий, пятилетний срок.



22 октября перед заседанием из зала неожиданно вывели экс-председателя Компартии Китая Ху Цзиньтао. По одной из версий, причиной стало ухудшение здоровья бывшего лидера КНР. В китайских СМИ вся информация по инциденту была удалена.