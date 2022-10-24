США призывают Турцию следовать антироссийским санкциям

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24 октября 2022, 14:15

Недавняя встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Астане, на которой лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в энергетической сфере, не осталась без пристального внимания Запада. Тут же в Анкару Белый дом направил своего посланника в лице помощника министра финансов США Элизабет Розенберг.



Последовали визиты и от иных политиков и дипломатов высокого ранга. Цель их приезда была одна: убедить турецкие власти в нежелательности контактов с Москвой. И усилия принесли первые плоды. В октябре пять крупнейших турецких банков перестали работать с картами «Мир».



Вместе с США давление на Эрдогана оказывает и Евросоюз. По мнению аналитиков из Bloomberg, в преддверии предстоящих президентских выборов турецкий лидер возлагает на Россию надежды в плане поддержки национальной экономики. И это не сильно нравится Брюсселю.



Однако в Европе всё же делают некоторые обратные шаги. Например, в Нидерландах принято решение вернуть экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., которая обслуживает «Турецкий поток». Отсюда можно заключить, что для Старого Света проблема энергетической безопасности крайне важна.



Эксперты отмечают, что возможное создание Россией и Турцией газового хаба всерьёз взволновало Запад. В свою очередь для Анкары проект может принести укрепление авторитета на международной арене и способен решить часть экономических проблем. Ведь сейчас в Турции уровень инфляции достиг отметки в 80%. Тем самым аналитики предполагают, что в скором времени Эрдогану придётся сделать непростой выбор в отношении того, на чьей он стороне.