Песков: Путин сократил контакты с Макроном и Шольцем из-за их нежелания прислушаться к позиции Москвы

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24 октября 2022, 13:24 Источник: Коммерсантъ

В. Путин, фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что сокращение контактов президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России и нежелания оказывать посреднические усилия для урегулирования военного конфликта на Украине.

Песков пояснил журналистам информацию об общении российского президента с зарубежными политиками так: "Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг, вот поэтому с ними контактов стало меньше".

Отмечая рост числа контактов России с Турцией, пресс-секретарь президент РФ заявил, что позиция Турция отличается от той, которую занимают Германия и Франция.

Песков отметил, что турецкие власти декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия. По его словам, Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции.

Также у Москвы и Анкары довольно обширные торгово-экономические отношения.