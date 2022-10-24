ФБА «Экономика сегодня»: мобилизованные граждане получат не менее 195 тыс. рублей

Мобилизованные россияне будут получать не менее 195 тыс. в месяц.
Россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, будут выделять не менее 195 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина.
Отмечается, что 195 тыс. рублей - это минимальный размер выплат для рядовых. Военнослужащие с более высоким воинским званием будут получать дополнительные выплаты и надбавки. Это также касается участников СВО, проявивших себя на фронте.
Более того, денежные средства будут начисляться в первого дня службы. Так, мобилизованные получают зарплату ещё на этапе прохождения обучения.