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ФБА «Экономика сегодня»: мобилизованные граждане получат не менее 195 тыс. рублей

, 13:18

ФБА «Экономика сегодня»: мобилизованные граждане получат не менее 195 тыс. рублей
Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Мобилизованные россияне будут получать не менее 195 тыс. в месяц. 

Россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, будут выделять не менее 195 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина.

Отмечается, что 195 тыс. рублей - это минимальный размер выплат для рядовых. Военнослужащие с более высоким воинским званием будут получать дополнительные выплаты и надбавки. Это также касается участников СВО, проявивших себя на фронте. 

Более того, денежные средства будут начисляться в первого дня службы. Так, мобилизованные получают зарплату ещё на этапе прохождения обучения.

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