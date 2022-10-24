Канцлер ФРГ Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считают необходимым разработать «план Маршалла» для Украины

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24 октября 2022, 12:51 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, фото: IMAGO/M. Popow / globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считают необходимым разработать «план Маршалла» для Украины. Европейские политики призвали создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны.

23 октября в свет вышла совместная статья Шольца и фон дер Ляйен, она опубликована на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Германский канцлер и глава ЕК призвали разработать «план Маршалла» перед запланированной на 25 октября экспертной конференции по вопросам восстановления Украины.

В материале указано, что на конференции планируется обсудить со специалистами, как мировое сообщество может максимально помочь Украине.

«Организация восстановления определит, какой страной в будущем станет Украина. Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», - написали европейские политики.

Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен отметили, что оказание помощи Киеву в интересах ЕС.