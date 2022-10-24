Трамп обвиняет Байдена в начале войны на Украине

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24 октября 2022, 11:52

В одном из последних выступлений в Техасе бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джозефа Байдена в развязывании военного конфликта на Украине. По его мнению, Байден должен был найти рычаги воздействия на российское руководство.



В начале октября во время выступления в Аризоне Трамп уже поднимал украинскую тему. Тогда он призвал американских политиков как можно раньше сесть за стол переговоров с конфликтующими сторонами. Кроме того, Трамп напомнил о ценах на нефть при его президентстве. Это вызвало у народа ностальгические воспоминания. Трамп, конечно, пытается во всех вопросах иметь противоположную точку зрения с Байденом. Но именно Трамп заметил, что Украина является европейской, но не американской проблемой.



После выборов Конгресс сможет собраться только в начале следующего года. Первые решения будут приняты не раньше марта. К тому периоду в украинском кризисе очень многое может поменяться. Сторонники сохранения действующего курса США по отношению к Украине смогут оправдать свои действия только в случае успехов ВСУ на фронте. Но ситуация развивается слишком стремительно. Рядовые американцы уже не готовы отправлять миллиардные транши военной помощи другому государству при наличии множества нерешённых социальных проблем.



