Накануне зимы в Молдавии и Приднестровье продолжает усиливаться энергетический кризис

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24 октября 2022, 00:12 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Молдавии наблюдаются серьёзные проблемы с энергетической сферой. Останавливаются энергозатратные предприятия, граждан призывают к экономии газа и электричества. Ключевое госпредприятие Moldelectrica прогнозирует дефицит энергии и допускает веерные отключения. Главный поставщик электроэнергии Premir Energy призывает граждан экономить электричество, особенно в вечерние часы. С таким же призывом выступил и Андрей Спыну, вице-премьер, ответственный в правительстве РМ за энергетический сектор. Ранее к экономии призывали и представители «Молдовагаза».

Обострение кризиса произошло после того, как «Газпром» в начале этого месяца объявил о сокращении поставок газа в республику, включая приднестровский регион, на 30% - до 5.7 млн кубометров в сутки. В российский монополии это объяснили отказом «Нафтогаза Украины» предоставлять услуги транспортировки газа через пункт «Сохрановка». Это сразу же привело к проблемам в электроэнергетической сфере. Власти непризнанной Приднестровской республики, на территории которой находится крупная Молдавская ГРЭС, 21 октября ввели режим ЧП в экономике. На данном этапе он вводится до 1 ноября. Президент вышеупомянутого государства Вадим Красносельский объявил, что приоритетной целью будет обеспечение населения республики энергоносителями. Сокращать потребление природного газа решили за счёт промышленности.

21 октября депутаты приднестровского Верховного совета обратились к обеим палатам парламента РФ с просьбой оказать непризнанному государству содействие в решении проблем с энергетикой. Между тем, вице-премьер РМ Андрей Спыну в пятничном интервью изданию NewsMaker сказал, что в Кишинёве рассчитывают получить недостающие объёмы электроэнергии в Румынии и в странах ЕС. Цена, по которой планируется докупить у Румынии 235 МВт, составит 90 евро за 1 МВт\час. Согласно словам господина Спыну, рост закупочной цены способен отразиться на тарифах. В целом же ситуация вокруг кризиса остаётся весьма серьёзной. Энергетические проблемы республики уже вызвали небывалых масштабов протесты. И аналитики считают, что ситуация в ближайшее время явно не изменится к лучшему.