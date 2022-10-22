Time: энергетическая отрасль стала уязвимым местом Украины, так как создавалась при СССР

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22 октября 2022, 23:15 Источник: РИА Новости

Линия электропередачи, Ilya Galakhov/globallook.com

Благодаря тому, что энергетическая отрасль Украины создавалась в Советском Союзе, она оказалась самым уязвимым местом в нынешнем конфликте с Россией: Москве слишком хорошо известно, как она устроена. Такую точку зрения высказала обозреватель Time Сиара Ньюджент.

По ее словам, бывшие союзные республики до сих пор используют созданные советскими инженерами сети для энерго- и теплоснабжения. Так, в Украине, к ним подключены порядка 53% городских домохозяйств. Похожая ситуация, как пишет обозреватель, в Эстонии и Литве.

По мнению Ньюджент, именно это стало причиной того, что энергетическая отрасль Украины оказалось столь уязвимой при российских атаках.

Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября.