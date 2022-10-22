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Замруководителя администрации президента Кириенко: ситуация вокруг Украины — это экономическая война с РФ

, 14:07 Источник: РИА Новости

Замруководителя администрации президента Кириенко: ситуация вокруг Украины — это экономическая война с РФ
Kremlin Pool/Global Look Press

Целью экономической войны против России является сдерживание ее развития. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко отметил, что ситуация, сложившаяся вокруг Украины — это экономическая война против РФ. Ее средством является бесконечное введение санкций со стороны коллективного Запада, а целью — остановка развития нашей страны, отметил замруководителя администрации президента. 

Он также отметил, что крайне важно, чтобы молодое поколение россиян понимало, что кризис — это время возможностей.

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