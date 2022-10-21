Зеленский подписал закон о постановке на Украине женщин на воинский учет в добровольном порядке

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21 октября 2022, 22:33 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин, украинских гражданок, на воинский учет в добровольном порядке. Закон украинского президента опубликован в пятницу, 21 октября, 2022 года на сайте Верховной рады Украины.

Рада приняла закон 7 октября. В документе указано, что гражданки Украины, профессия которых сходна с военно-учетной специальностью, могут быть поставлены на воинский учет по их собственному желанию, если им это позволяет возраст и состояние здоровья, - передает ТАСС.

Ранее проходила информация, что гражданки Украины, получившие образование в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других, должны с 1 октября 2022 года встать на военный учет.

На военнообязанных украинок распространяются те же ограничения, что и на мужчин, в том числе запрет на выезд из страны в условиях военного положения.

Украинский президент Зеленский ранее заявлял, что на Украине готовится реформа Вооруженных сил, возможно, призывная армия будет строиться как в Израиле.