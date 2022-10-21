Премьер Украины Шмыгаль сообщил об обращении Киева к ООН в ближайшее время направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС

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21 октября 2022, 20:46 Источник: ТАСС

Премьер Украины Д. Шмыгаль, фото из соцсети

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу сообщил об обращении Киева с просьбой к Организации Объединенных Наций и Евросоюзу срочно направить международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию.

Украинский премьер на заседании правительства заявил: "Мы обращаемся к ООН, ЕС и другим организациям, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС".

Часть видеозаписи выступления Дениса Шмыгаля опубликована в его Telegram-канале. "В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", - подчеркнул Шмыгаль.