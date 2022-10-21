Иран выражает Армении свою дипломатическую солидарность

Совсем недавно турецкий лидер Реджеп Эрдоган посетил Зангелан, город, перешедший под власть Азербайджана в ходе Второй Карабахской войны. Вместе с президентом Алиевым он поучаствовал в открытии нового аэропорта. По мнению аналитиков, две союзные страны посылают ясные сигналы в адрес Армении, а также соседней Исламской республики Иран. Иранцы на это реагируют соответствующим образом. Буквально на днях они провели военные учения вдоль азербайджанской границы. А уже к концу этой недели глава МИД Ирана господин Амир-Абдоллахиан примет участие в открытии консульства в Капане. Город находится всего в 30 км от Зангелана.
В четверг иранский посол прибыл в Ереван. Эксперты считают, что республика полностью солидарна с Арменией по поводу вопросов, связанных с Турцией и Азербайджаном. В пятницу Амир-Абдоллахиан должен будет открыть капанское консульство своей страны. «Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество между двумя странами», - сказал дипломат по приезду в Ереван. А ещё, Общественное телевиденье Армении со ссылкой на военного советника аятоллы Яхью Рахима Сафави сообщило, что армянское правительство обратилось к Тегерану с просьбой продать ему партию боевых беспилотников. Возможно, что данная просьба действительно будет удовлетворена.
Российский специалист по Ирану Никита Смагин считает, что иранцы переживают из-за того, что за два года, прошедших после конца войны, ситуация в регионе так и не пришла к стабильности. «Стороны продолжают вести перестрелки», - отмечает аналитик. Он подтвердил, что в Тегеране обеспокоены насчёт планов Азербайджана построить «Зангерузский коридор». «Иранцы не совсем понимают Баку, и это рождает недоверие, - сказал господин Смагин. - А ведь от возможных действий азербайджанской стороны напрямую зависит связь Тегерана с Ереваном».
Аргументы Недели → Самое читаемое
Песков сообщил, что истина о диверсиях на «Северных потоках» могла бы удивить многих в Германии, Швеции и Дании
Кадыров выложил видео, на котором его несовершеннолетние сыновья стреляют из оружия на линии соприкосновения в зоне спецоперации
Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал оперативно подготовить правила работы СМИ в условиях военного положения
Конгрессмен Маккол заявил, что оборонно-промышленная база США разрушена, и новые HIMARS могут быть переданы Киеву через 2 года
- #ЗАУГЛОМ Как взломать на Украине Starlink Илона Маска
- 16:39 Иран выражает Армении свою дипломатическую солидарность
- 15:43 Лукашенко: СБУ попросили встречу с коллегами из Белоруссии
- 15:36 Леонков: Украина при поддержке Запада пойдёт на подрыв Каховской ГЭС, это подтверждает ситуация с «Северными потоками»
- 15:29 Лукашенко рассказал, что события СВО поменяли представления Белоруссии об оснащении армии
- Telegram | (Подписаться) Лукашенко: десятью белорусскими беспилотниками можно перекрыть южную границу с Украиной