Иран выражает Армении свою дипломатическую солидарность

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21 октября 2022, 16:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: arminfo.info

Совсем недавно турецкий лидер Реджеп Эрдоган посетил Зангелан, город, перешедший под власть Азербайджана в ходе Второй Карабахской войны. Вместе с президентом Алиевым он поучаствовал в открытии нового аэропорта. По мнению аналитиков, две союзные страны посылают ясные сигналы в адрес Армении, а также соседней Исламской республики Иран. Иранцы на это реагируют соответствующим образом. Буквально на днях они провели военные учения вдоль азербайджанской границы. А уже к концу этой недели глава МИД Ирана господин Амир-Абдоллахиан примет участие в открытии консульства в Капане. Город находится всего в 30 км от Зангелана.



В четверг иранский посол прибыл в Ереван. Эксперты считают, что республика полностью солидарна с Арменией по поводу вопросов, связанных с Турцией и Азербайджаном. В пятницу Амир-Абдоллахиан должен будет открыть капанское консульство своей страны. «Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество между двумя странами», - сказал дипломат по приезду в Ереван. А ещё, Общественное телевиденье Армении со ссылкой на военного советника аятоллы Яхью Рахима Сафави сообщило, что армянское правительство обратилось к Тегерану с просьбой продать ему партию боевых беспилотников. Возможно, что данная просьба действительно будет удовлетворена.



Российский специалист по Ирану Никита Смагин считает, что иранцы переживают из-за того, что за два года, прошедших после конца войны, ситуация в регионе так и не пришла к стабильности. «Стороны продолжают вести перестрелки», - отмечает аналитик. Он подтвердил, что в Тегеране обеспокоены насчёт планов Азербайджана построить «Зангерузский коридор». «Иранцы не совсем понимают Баку, и это рождает недоверие, - сказал господин Смагин. - А ведь от возможных действий азербайджанской стороны напрямую зависит связь Тегерана с Ереваном».