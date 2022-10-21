Учёных из Бостона заподозрили в создании смертоносных ковидных штаммов

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21 октября 2022, 12:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, Национальный институт здравоохранения США начал проверку в отношении исследовательской лаборатории инфекционных болезней Бостонского университета. Об этом уже сообщили представители Financial Times. «Ведомство проверяет, должны ли были учёные, работавшие, в том числе по госгрантам, получать дополнительные разрешения на свои исследования», - отмечается в сообщении организации, «И соответствовали ли эти исследования положениям правительства в области проведения экспериментов с опасными вирусами».

Проверку начали после сообщений в прессе о том, что в лаборатории NEIDL учёные искусственно создали гибрид омикрона и уханьского штамма коронавируса, который уничтожил «80% лабораторных мышей» в ходе испытаний. Первыми об этом сообщали ещё в британских СМИ, Fox News и ряде других компаний. Учёным тогда пришлось выступить с опровержением информации о «создании нового искусственного смертоносного штамма». Они отметили, что главная цель исследования заключалась в выяснении обстоятельств штамма «омикрон», а именно секрета его низкой смертоносности. Также они заявили, что пытались понять, какой именно компонент вируса отвечает за тяжесть протекания болезни.

Независимые эксперты не спешат критиковать исследователей. Они считают, что всё вышеперечисленное является стандартной практикой, и речи о создании нового штамма не идёт. «Я думаю, всё это немного раздуто», - процитировал телеканал CBS главу исследования инфекционных болезней бостонского медцентра BWH, Даниэля Курицкеса. Учёный считает, что такими исследованиями занимаются многие научные деятели, и «в них нет ничего необычного». Тем не менее, власти всё равно решили прояснить ситуацию.