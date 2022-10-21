Вашингтон выступил против создания в Турции газового хаба

Американские политики напомнили руководству Турции о последствиях за сотрудничество с Россией по вопросу создания газового хаба.
Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг побывала с официальным визитом в Анкаре и предупредила, что уклонение от соблюдения санкций будет иметь серьёзные последствия. Визиты американских чиновников в Турцию за последние недели заметно участились. Американский чиновник считает, что необходимо максимально ограничить возможности РФ по получению денег от экспорта энергоресурсов. Розенберг пообщалась не только с официальными лицами Турции, но и бизнес-элитой.
С подобными предупреждениями к Анкаре обращался ранее Брюссель. Европейские политики выступили за создание специальной рабочей группы, которая будет следить за выполнением республикой санкций против РФ.
Примечательно, но все указания США в адрес Турции «культурно игнорируются». Только за этот год в республике было открыто боле 700 российских компаний. При этом, ранее ежегодно открывалось не более сотни организаций. Перед всеобщими выборами турецкие власти обязательно примкнут к западным санкциям. Но сейчас Анкара изучает вопрос открытия отдельного банка для обслуживания карт «МИР».
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