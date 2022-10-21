Россия не собирается ослаблять военное присутствие в Сирии

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21 октября 2022, 11:22

На фоне СВО автоматически ушла на задний план военная поддержка России сирийских территорий. Журналисты отмечают, что сейчас влияние РФ на азиатские страны СНГ значительно снизилось, поэтому не исключено, что это случится и на Ближнем Востоке.



Американские журналисты не дремлют, и на днях The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о выводе большого количества российских военных из Сирии с передислокацией их на Украину. Означать это может одно – ослабление присутствия РФ в Ближневосточном регионе, что очень выгодно США. Российские эксперты опровергают эту информацию, заявляя, что в Сирии осуществляется лишь ротация военного состава, но речи об уходе из страны нет.



Следит за данной ситуацией и Израиль. В августе он заявил о передислокации С-300 из региона к границам Украины. Он продолжает периодически наносить удары по Сирии, но из-за российского сдерживания не стремится оказать весомую поддержку Украине в ходе СВО. Израиль осознаёт роль России вблизи своих границ, поэтому не идёт на прямой конфликт с Москвой.