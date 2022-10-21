Россия не собирается ослаблять военное присутствие в Сирии

На фоне СВО автоматически ушла на задний план военная поддержка России сирийских территорий. Журналисты отмечают, что сейчас влияние РФ на азиатские страны СНГ значительно снизилось, поэтому не исключено, что это случится и на Ближнем Востоке.
Американские журналисты не дремлют, и на днях The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о выводе большого количества российских военных из Сирии с передислокацией их на Украину. Означать это может одно – ослабление присутствия РФ в Ближневосточном регионе, что очень выгодно США. Российские эксперты опровергают эту информацию, заявляя, что в Сирии осуществляется лишь ротация военного состава, но речи об уходе из страны нет.
Следит за данной ситуацией и Израиль. В августе он заявил о передислокации С-300 из региона к границам Украины. Он продолжает периодически наносить удары по Сирии, но из-за российского сдерживания не стремится оказать весомую поддержку Украине в ходе СВО. Израиль осознаёт роль России вблизи своих границ, поэтому не идёт на прямой конфликт с Москвой.
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