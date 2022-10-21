Премьер Мишустин: давление на РФ и Белоруссию отражается на всех странах-членах ЕАЭС

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21 октября 2022, 11:43 Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин, фото: globallookpress.com

Внешнее давление на Россию и Белоруссию отражается на странах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 октября на заседании Евразийского межправсовета.

В своём обращении Мишустин отметил, что сотрудничество между странами ЕАЭС развивается в непростых обстоятельствах из-за экономической напряженности. Так, давление на РФ и РБ отражается не только на странах, но и на всех членах «пятёрки», на функционировании единого рынка.

Ранее, 20 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин выразил мнение, что у РФ есть большой индустриальный потенциал. Страна находится в процессе трансформации экономики.