Премьер Мишустин: давление на РФ и Белоруссию отражается на всех странах-членах ЕАЭС

Внешнее давление на Россию и Белоруссию отражается на странах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 октября на заседании Евразийского межправсовета.
В своём обращении Мишустин отметил, что сотрудничество между странами ЕАЭС развивается в непростых обстоятельствах из-за экономической напряженности. Так, давление на РФ и РБ отражается не только на странах, но и на всех членах «пятёрки», на функционировании единого рынка.
Ранее, 20 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин выразил мнение, что у РФ есть большой индустриальный потенциал. Страна находится в процессе трансформации экономики.